56岁大妈旅游出轨年轻小伙，哭述：发生了不改发生的事，我很后悔出轨婚姻婚外恋爱情旅游_手机网易网

56岁大妈旅游出轨年轻小伙，哭述：发生了不改发生的事，我很后悔 2022-01-02 00:25:20 夕阳情感屋 两个人会结婚有很多原因，有人为了 爱情 ，有人为了感情，还有人为了一时冲动等等，但是离婚的原因只有一个，那就是死于控制不住自己躁动的心，很多女人婚后还 出轨 ，那些出轨的女人无论此何种动机，只要做了就注定已经背叛了 婚姻 。 56岁的刘大妈哭诉，自己在 旅游 途中竟出轨了一个年轻小伙，后面很后悔，觉得真是糊涂，这是怎么一回事呢？一起来看一下吧！ 56岁的刘大妈自述： 以前年轻的时候，因为我们家很穷，所以根本没办法出去旅游，所以那时候我就特别羡慕那些能经常出去旅游的人，我觉得那些人肯定很幸福，能够看祖国的大好河山，我希望有一天我也能像他们那样，但是我跟我老公在农村务农，我们俩的收入勉强够维持开支，不敢想出去旅游这样的事情，毕竟旅游是很花钱的。 后面我的儿子长大了，我的儿子很不争气，整天游手好闲的，也没有一份正经工作，没钱了就问我跟我老公要，我跟我老公又狠不下心，每次孩子开口的时候，我们都不知道怎么拒绝，所以每次都给了，我们的养老钱基本上都被儿子拿走了，我跟我老公觉得很无奈，…