长沙“湖边钢琴师”自驾游已40天，一人迎来新年，却不孤独旅行贵州湖南黔西南

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 1月2日，贵州黔西南兴仁市天气阴。一转眼，距离闫德军辞职自驾已过去40多天。提起他的名字，或许大家会觉得没什么印象，但提起他的另一个身份，一定被大家熟知——在长沙一校园湖边弹钢琴的保安大叔。 去年4月，他在校园湖边弹钢琴的视频突然走红网络，让闫德军被誉为“湖边钢琴师”。 去年10月，闫德军辞去工作，决定要自驾环游中国，面包车身贴上“保安自驾，走遍中国”，带上了音箱和两把吉他。 从老家唐山到山东，再到江苏、安徽，湖南，广西，贵州……闫德军的计划里，没有归期，“暂时没打算回去，也没具体想法，当时出来的时候就是想着要到暖和的地方去过冬，可能下一步还会继续往南走。” 在山东碰上兴趣相同的朋友，第二天还给他送早餐 11月从老家唐山出发，闫德军第一站来到了山东，“那时候我经常就是住在海边，车停在那里，我睡车上。”晚上空闲时，闫德军经常会在海边弹琴唱歌，经常还会有不少观众围观，也会有人在闫德军唱完歌后和他聊聊天。 那天，闫德军遇到了这样一位观众，“在山东日照，那是一个和我年龄差不多的兄弟，比我小两岁，他也非常喜欢我这种生活，但是由于现在还有事业不能放…