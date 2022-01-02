假期消费市场观察 打造个性化微旅游 乡村民宿预订火爆 民宿周边游旅游路线微旅游旅游_手机网易网

假期消费市场观察 | 打造个性化微旅游 乡村民宿预订火爆 2022-01-02 18:00:46 央视网消息：冰雪游升温的同时，个性化、品质化的“微旅游”路线也成为不少游客假期出游的首选。和风格统一的酒店相比，由闲置乡村民居改造而来的精品民宿受到越来越多人的青睐。 木质小桥、流水风车、点缀在桃树中的月亮造型、身穿汉服手撑油纸伞仿佛置身古装戏的拍摄现场，像这样主打国潮风、怀旧风的主题民宿，元旦期间的入住率格外高。出行平台数据显示，从元旦前到春节后，广西北海、海南三亚等热门旅游地的民宿预订量翻了一番。 广西北海民宿老板 郝艳丽：这时间段来过冬的老人多一点。 因为疫情防控的要求，多地倡导就地过节，不少市民选择本地游、省内游、周边游。上海、成都、河南等城市周边的乡村民宿预定火爆。 河南省修武县云台山镇朴居民宿老板 张杰 ：元旦期间，房间都是基本上10—15天之前都预订完了。这边离郑州、新乡比较近，都是回头客预订。 采访中，不少游客告诉记者，旅游不仅仅是去看风景，更希望能感受当地的风土人情。为了满足不同人群的多样化需求，一些民宿还为游客打造了个性化的旅游路线。 广西北海民宿管家 李鹏：对整个旅游…