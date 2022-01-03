万事达消费大挑战：一张免年费卡，搞定游泳、酒店、接送机_信用卡_什么值得买

万事达消费大挑战：一张免年费卡，搞定游泳、酒店、接送机 2022-01-02 22:31:32 72点赞 40收藏 1评论 小伙伴们，新年快乐！祝大家22年申卡必下，疯狂提额，大羊腿不断，小毛薅不停。 首先，帅帅要对自己的乌鸦嘴表示歉意。之前在介绍“万事达消费大挑战”活动的时候，帅帅安利的 招行万事达全币种卡以及正式被“大挑战”除名 了，今年无法参加活动。如果你已经申请了，建议留着，毕竟终身免年费，之后有万事达的活动还是可以参加的。 这是帅帅2022年第一次打脸。其实打脸不怕，银行活动朝令夕改，被打脸实属正常，只要活动对小伙伴们有利，被打脸又如何？就像大家都期待的交行“虎卡”，帅帅一直称不会有，我倒希望交行来打我脸，今年还能有5倍积分的权益卡给大家用。要是这样，这脸打得也算值了。 招行万事达全币种卡被“大挑战”出名，另一张卡却异军突起，那就是建行的 “东航龙卡世界睿我卡” ，一张期免年费卡片，万事达世界卡等级。 神奇的是， 参加“大挑战”活动，这张卡会被错认为是“世界之极”卡 。这和银联卡bin识别错误的bug有异曲同工之妙。 “大挑战”22年的活动已正式开启，从之前的发文来看，很多小…