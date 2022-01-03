国外超火美食小镇 国内却无人知晓谢霆锋杨千嬅旅行_新浪时尚_新浪网

原标题：征服谢霆锋、杨千嬅的美食小城，火在国外，国内却无人知晓，这座小城该火了！ 作者：环球旅行 冬天的旅行，相比于其他季节，看景为重，在这个不太适合出门的季节，更多人是为了一场说走就走的吃旅。 这不，前不久旅行菌特别爱的一档节目《百姓的味道》，意料之中去到了旅行菌私藏的宝藏小城录制。 这里有海，有山，有潮汕文化，游的不光是历史，还有惬意。 这里除了景色宜人，美食也是顶呱呱的，哪怕是放在世界舞台上，都能榜上有名。 大海潮起兮，东南有汕头。 这里，就是汕头。 一段历史 “汕头小公园” 小公园一带应该算是汕头最有名的景点了。 这里不仅是汕头老市区旧城的胜迹，也是汕头历史商业繁华的见证。 如果你想了解汕头，一定不能错过小公园。 对于本地人而言，这是记忆里抹不掉的一段回忆。 在这里的长大的人，小时候一到周末就会来这里逛逛，承载着的是那个时代的欢乐。 而对于初次来到汕头的游客来说，这里则像是一处被时间遗忘的地方。 穿梭其间，颇有几分时光倒流的感觉，仿佛回到了开埠通商的年代。 表面斑驳，却掩饰不住陈旧表面下精美的装饰。 依稀从那些镶嵌的窗台廊柱间，感受这个城市当年的风华。 和白天的不同，晚上的小公…