也来聊聊海花岛旅馆别墅酒吧街

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 关于海花岛2号岛39栋高层住宅拆除的起因，好多人都已经说过了。聊一下去年在海花岛大半年的所见所闻。 海花岛由3个人工岛组成。我们在宣传里看到的那有各国设计师设计的五花八门的建筑，如童世界、水上王国、海洋乐园、国际会议中心、国际会展中心、国际购物中心、运动健身中心、欧堡酒店、希尔顿双塔酒店、别墅酒店、风情饮食街、风情商业街、茗茶酒吧街、博物馆、大剧院、音乐厅、电影城、娱乐中心、五国温泉城、婚礼庄园、珍奇特色植物园、影视基地和影视酒店、游艇俱乐部、双子沙滩等28大业态，吃住行游购娱会康文”一体的一站式国际旅游度假区，都在1号岛。 其实1号岛，还有最大的那个花瓣还没有开发，其他的陆陆续续开业了，当时欧堡酒店开业的时候还一房难求。 没开业的现在应该是暂停状态，起码我们得到的通知是暂停。 其实要拆除的那块在2号岛。2号岛，3号岛是住宅区。2号岛是高层住宅，3号岛是别墅及多层住宅。 2号岛，靠近1号岛的高层是精装房，拎包入住，据我所知，购房者多是外地人，几乎没见本地购房者，在岛上也没见本地人，甚至都没有一家本地餐馆，拉面馆，饺子馆，川菜，粤菜都有，…