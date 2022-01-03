在大中华区推进开发和商业化用于治疗中期干性 AMD 的同类首创新药 Risuteganib (Luminate®)

上海2022年1月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力于满足全球眼科、神经和精神系统疾病治疗需求的临床阶段创新生物医药公司蔼睦医疗今天宣布与韩美制药（以下简称“韩美”）达成许可协议，蔼睦医疗获得针对治疗中期干性年龄相关性黄斑变性 (Dry AMD) 及其他玻璃体视网膜疾病，同类首创玻璃体内注射产品 Risuteganib（又名 “Luminate®”）在大中华区（包括中国大陆、香港、台湾和澳门）的独家生产、开发和商业化权利。

根据协议条款，韩美将可获得总计 1.45 亿美元，其中包括 600 万美元预付许可费，以及相关开发、注册和销售的里程碑付款。韩美还将能够从 Risuteganib (Luminate®) 的净销售额中按比例获得销售分成。

蔼睦医疗首席执行官赵大尧博士表示：“凭借在临床前和临床开发、注册和商业化方面深厚的专业知识，蔼睦医疗已建立起了强大的眼科产品管线，可提供包括从眼前节到视网膜病变在内的全面治疗方案。在年龄相关性 AMD 患者中，干性 AMD 患者占绝大多数，且该疾病目前尚无已获批的有效治疗方案。我们非常高兴能与韩美合作，加快 Risuteganib (Luminate®) 的开发和商业化，并将这一创新治疗方案带给大中华区的广大中期干性 AMD 患者。”

“我们相信凭借蔼睦医疗专业的开发和商业化运营，Risuteganib (Luminate®) 将能够充分展现其独特价值和的潜在竞争力，”韩美首席执行官 Se-Chang Kwon 表示，“韩美将通过与合作伙伴的精诚合作，全力推进眼科创新药物 Luminate® 的商业化进程。”

蔼睦医疗宣布与韩美制药达成许可协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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