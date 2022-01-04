开放世界MMORPG《大航海时代 Origin》放出港口展示视频_网络游戏新闻_17173.com中国游戏门户站

【17173新闻报道，转载请注明出处】 日前，韩国游戏公司Line Game公开了旗下的开放世界多平台MMORPG《大航海时代 Origin》的港口展示视频。 视频的介绍上写着，虽然大海也很好，但是也有很多原因要光顾港口！交易行，旅馆，造船厂，商店…等等，消除旅途疲劳，没有什么比港口更好！快来提前看看各个地区的港口吧！你不是应该要记牢吗！ 由LINE GAMES的旗下的开发公司Motif和光荣特库摩游戏共同开发中的《大航海时代 Origin》，作为纪念《大航海时代》系列30周年开发的新作，以1990年开始的光荣特库摩游戏旗下《大航海时代》系列中的《大航海时代II》、《大航海时代外传》为基础开发。 同时，游戏使用在全球范围内收集到的大数据，以真实的风向，风速，潮流等数据为基础，并对历史进行了彻底的考证后反映在了游戏中。同时，游戏以虚幻4引擎为基础的高品质画面为基础，重现了16世纪的主要港口和多种类型的舰船。 《大航海时代 Origin》二测参与玩家招募将到今日（1月4日）结束，并将从从2022年1月20日开始进行到2月3日为止进行二测，为期15天。