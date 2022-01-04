元旦出游：95后00后占比过半 本地游周边游成出行主流旅游元旦假期周边游_新浪科技_新浪网

疫情之下，本地游和周边游依然是用户出行的主流选择。各大旅游企业数据显示，2022年元旦假期的省内游订单占比近六成，其中95后和00后游客占过半比例，消费潜力巨大。 与此同时，今年春运火车票仍提前15天发售，不少旅客在元旦假期已开始购票，进行春节旅途安排。 本地游、周边游是主打 2022年元旦5：30，由春秋旅游组织的摄影爱好者们已经纷纷抵达上海黄浦江堤旁，架好三脚架，在摄影指导老师的带领下将相机调整好光圈角度，头顶月光，迎着晨曦，静静地等待着迎接申城的第一缕阳光。 “我们一直都在开发微游项目，尤其是疫情防控常态化之下，我们更是注重本地游项目开发。元旦假期，大家在安全第一的前提下， 力拓 本地游和周边游。”春秋旅游副总经理周卫红表示。 根据驴妈妈数据，本地游、省内游、周边游成为元旦假期的主流出行方式，占比超过八成。短途冰雪游更是2022年元旦小长假最热出游主题，全国多地的滑雪景区都迎来组团出游的大量游客。从客源地来看，上海、无锡、杭州、北京、广州、成都、湖州、苏州、南京、温州位居元旦小长假全国热门出发地TOP10。元旦小长假周边短途游需求比平日周末增长2倍左右。主题乐园、温泉、滑雪景区的…