“独龙族群众身边的贴心人”_平安中国_法治网

□ 法治日报全媒体记者 石飞 通讯员 谢丽勋 代超 2021年12月27日，公安部以“公安心向党护航新征程”为主题，在北京举行第五期全国“公安楷模”发布活动，云南边检总站怒江边境管理支队独龙江边境派出所获评“公安楷模”荣誉称号。 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡是独龙族唯一聚居地，位于海拔4900米的怒江大峡谷深处，贫困和落后就像一道伤疤在群众心间挥之不去。 2018年，独龙族群众实现整族脱贫，这一发展进程，凝聚了党中央的关怀和期望，一代代驻守在那里的民警数十年如一日，用辛劳、汗水和智慧带领大家发展致富，被亲切地称为“独龙族群众身边的贴心人”。 近几年，独龙江乡经济社会发生了翻天覆地的变化，家家户户红砖黄瓦、村村柏油马路贯通、4G网络全乡覆盖、旅馆，商业铺面星罗棋布，旅游资源有效整合并全面投入使用，红彤彤的草果漫山遍野，群众的腰包渐渐鼓了起来，脸上的笑容也多了。 “所党支部不断加强自身发展和思想政治建设，依托红色传统教育为立足点，扎实抓好民辅警日常性学习养成，让忠诚之魂融入思想血脉。”对于独龙江边境派出所教导员苟国伟来说，服务群众不能停留在思想上、嘴巴上、本本上，必须践行在…