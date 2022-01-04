元旦“旅游+”惹火，滑雪场直面冬奥热

【品橙旅游】作为开年的第一个小长假，元旦总是被赋予多重意义，返乡回家、朋友聚会，还有短期出游。受限于放假时长，在元旦假期，周边游热度居高不下，疫情的反复出现更加重了这一趋势。 另一方面，冬奥会的临近和越来越多小众化的旅游方式正逐渐填充着今年的元旦旅游市场，如何充分满足游客飙升的冬季旅游需求，是今年元旦至春节市场留给滑雪场的难题。 西安旅游折戟，半年沉寂待续 从10月17日，陕西共新增7例来自同一旅行团的本土确诊病例，到12月8日，西安市灞桥区入境航班隔离酒店1名工作人员新冠核酸初筛阳性。 ©摄图网 进入第四季度，西安的旅游市场一直处于较大波动状态。西安防疫之战也在12月再次打响。 截至1月3日，西安现有确诊1655人，累计确诊1798人，新增本土病例90人。虽然从新增本土趋势看，相比2021年12月27日和12月30日的两个疫情高峰，1月3日的本土确诊人数已经呈现下降趋势，但西安疫情防控仍处于紧急态势。 2022年1月3日起，西安市风险地区再度调整，调整后，西安市共有高风险地区3个，中风险地区64个。 而从西安10月第一波疫情平稳后跨省游开放，到景区大面积关闭仅有15天时间。 受频繁波…