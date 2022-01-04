2021年共有近27000名江苏游客组团进藏

图片来自拉萨市旅游发展局微信公众号 2021年以来，江苏援藏始终坚持“圣洁拉萨·健康之旅”品牌定位，抢抓直航开通、“冬游拉萨”等重大机遇，加强苏拉旅游市场交流合作，助推拉萨旅游市场逆势上涨。据西藏旅游行业监管平台数据显示，2021年以来江苏进藏团队游客达到26937人，同比增幅达到70.9%。 据了解，南京至拉萨直航开通以来，江苏援藏抓住直航与“冬游拉萨”的叠加机遇，迅速联合江苏旅行社开展包机旅游业务，联合新浪江苏启动“今冬直飞去拉萨”专题营销，联合江苏交广网实施“冬游拉萨”抖音推广，形成了线上与线下统筹、宣传与送客联动的格局，“包机旅游”“直飞旅游”“冬游拉萨”成为网络热词。据统计，2021年3月至10月，南京拉萨之间共执行直航158班次，输送旅客14256人，是2020年同期的两倍。 此外，拉萨市旅游发展局深化文旅融合，支持拉萨创建第二批国家文化和旅游消费试点城市，推动文成公主藏文化风情园景区成为全国首批文化旅游夜间消费集聚区，并联合《中国国家地理杂志》推出“你不知道的拉萨”特刊，深度挖掘沟域经济、乡村非遗和牧区生态，推出沟域文化体验之旅、拉萨河沿岸发现之旅等6条旅游线路。 据了解…