Abcam成为Alamar专有 NULISA技术平台的重要抗体供应商

英国剑桥2022年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 生命科学试剂和工具领域的全球创新者Abcam（AIM:ABC; NASDAQ:ABCM）与致力于变革蛋白质组学领域以实现肿瘤和其他疾病早期检测的平台公司Alamar Biosciences（Alamar）今日宣布建立战略伙伴关系，携手共促对人类蛋白质组的进一步理解。

蛋白质组学分析是当前生命科学界的热门领域。该领域取得的进展不仅增进了人们对基础生物学的理解，而且可以帮助阐释人类的健康和疾病状况。对蛋白质组的深入理解推动着新一波的研究和诊疗创新浪潮。这些创新的推动要求新的技术平台能够实现蛋白质组学分析的两个基本目标：能够尽可能深入地检测丰度极低的蛋白；以及能够在单个样本中分析数千种蛋白。

Alamar 创始人兼首席执行官Yuling Luo博士表示：“Alamar致力于赋能肿瘤和其他疾病的早期发现，我们能够同时测定上千种靶点，即便靶点含量很少。我们很高兴能与Abcam合作，他们拥有丰富的重组单克隆抗体对产品组合，可以加快我们向研究人员提供蛋白质组学发现工具的速度。”

“我们很高兴能跟Alamar 建立合作伙伴关系，他们研发的自动化蛋白质组学平台有望实现高灵敏度、高度多重化和高动态范围的空前结合，”Abcam销售、服务和业务拓展全球高级副总裁Emma Sceats博士说，“NULISA技术平台将为生命科学研究、药物开发和诊断提供重要的工具，增强人们对循环蛋白质组的了解，支持低丰度标志物的发现。这种能力对于发现和测定人类血浆和其他样本中许多目前无法检测到的蛋白至关重要。”

Abcam拥有1,300多种适用于特定靶标的重组抗体对。这些抗体对经过精心挑选，都是关键目标疾病领域的代表性产品。这些产品组合旨在提高生物标志物的发现几率，加深对循环蛋白质组的了解，并且事先已经经过专门的验证，适用于多重应用。

关于Abcam plc

作为一家全球生命科学公司，Abcam致力于识别、开发和销售高质量生物试剂和工具，其对于研究、药物开发和诊断具有至关重要的作用。公司与各行业通力合作，支持科学家们更快速地实现目标。

凭借专有的开发平台和世界领先的抗体专业知识，Abcam携手众多生命科学机构打造用于药物开发、体外诊断和治疗的抗体亲和试剂。

通过不断创新的抗体亲和试剂和检测试剂盒，Abcam正帮助提高全球对生物学和疾病机理的理解，从而推动新疗法的应用及人类健康状况的改善。公司的创新型数据共享方法通过提供90,000种产品的验证数据、用户评论以及同行评审意见，使科学家对其研究结果更有信心。

Abcam在全球设有14个办公地点，遍布在世界领先的生命科学研究中心的1,600名员工组成的强大团队，进一步完善了其全球服务和支持网络。

如欲了解更多信息，敬请访问www.abcam.cn和www.abcamplc.com。

关于Alamar Biosciences

Alamar Biosciences是一家私有生命科学公司，致力于变革蛋白质组学领域，实现肿瘤和其他疾病的早期检测。该公司的两个专有技术平台NULISA 和Attobody 能与基因组学的最新进展无缝协作，让检测灵敏度达到个位数的渺摩尔级，远超当今市场上最灵敏的蛋白检测技术。Attobodies具有皮摩尔级亲和力和固有的高特异性，有望将抗体疗法拓展用于传统抗体难以识别的诸多靶点。如需了解更多信息，请访问www.alamarbio.com。

Abcam与Alamar Biosciences携手共促对人类蛋白质组的理解 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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