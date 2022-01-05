景区成“网红”更要“长红”旅游业长红网红旅游_手机网易网

景区成“网红”更要“长红” 2022-01-05 06:55:33 经济日报 近年来，“打卡”成为 旅游 消费中频繁出现的热词。“ 网红 打卡地”在吸引流量、提高景区知名度方面发挥了重要作用。然而，网红效应大多是有周期的，红得快往往退潮也快，有不少甚至是昙花一现。如果没有相应的巩固举措，景区潜力很可能会被透支，不利于景区可持续发展。 可见，成为“网红”景区难，变成“ 长红 ”景区更难。如何将旅游目的地从“网红”变成“长红”，成为旅游从业者和文旅主管部门面临的共同问题。从一些景区的成功做法看，有两个思路值得借鉴。 充分彰显地方特色。景区成功的一个关键在于具有吸引力，能够吸引足够多的客流。化用一句俗语来说，“有地方色彩的，才容易成为世界的”。无论从国内游还是国外游来看，景区地方特色越明显，越能得到更多人认可，就越能吸引国内外游客，故宫、莫高窟等著名景区就是这方面的明证。当前，文化和旅游正深度融合，彰显地方特色的一个关键在于从挖掘地方文化入手，使之形成吸引人尤其是能吸引年轻人的特点。位于宁夏中卫市的黄河宿集曾经是“网红”，为应对“网红”的“光环”逐渐消退，黄河宿集在运营中着重挖掘和推广当地文…