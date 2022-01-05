北京冬奥倒计时 史上最严管理程序正式启动 万维读者网

北京奥组委的一名工作人员在冬奥会场地工作。（2022年1月3日） 在奥密克戎新冠变异毒株肆虐全球的背景下，北京冬奥会星期二（1月4日）进入为期一月的倒计时，并于当天正式启动冬奥会赛前闭环管理，为新冠疫情爆发以来全球管控最严厉的国际大赛做好万全准备。 数千位涉奥工作人员，包括志愿者、清洁员、厨师和司机当天率先进入全流程、全封闭、点对点的闭环管理。而境外涉奥人员的抵离工作也同步启动小闭环管理。 北京冬奥会将于2月4日至20日举行，随后还将举行冬残奥会。虽然去年夏天举行的东京夏季奥运会也曾面临疫情的挑战，但由于目前传染性超强的奥密克戎变异毒株让全球多地确诊病例暴增，以及中国政府对病毒和疫情采取零容忍的政策，因此北京冬奥会的封控防疫措施堪称史无前例地严厉。 东京奥运会也曾对运动员以及涉奥工作人员实施了某种程度的管控措施，但志愿者和其他工作人员还是被允许自由进出运动场馆，而北京冬奥会则要求所有涉奥人员接受闭环管理，并在进入闭环之后绝对不能与外部世界有任何的直接接触。 新冠疫情于2019年底最早在中国湖北省武汉市被发现，后来迅速传播到中国和世界各地。不过由于中国政府一直以来不计任何代价实施对病毒和…