邵东公安启动安保维稳联勤值守工作机制确保元旦假期平安稳定

原标题：邵东公安启动安保维稳联勤值守工作机制 确保元旦假期平安稳定 红网时刻1月5日讯 （通讯员 刘元）2022年如期而至，为了让广大市民在平安喜乐的氛围中欢度元旦假期，邵东市公安局严格落实市委、市政府和上级公安机关的部署要求，全警参战，全力以赴，确保了全市社会治安大局持续平安稳定。 元旦期间，邵东市公安局启动安保维稳联勤值守工作机制，每天确保警力值班备勤，日均投入社会面巡逻防控警力600余人，充分整合5个快警平台、城区29个巡逻组，最大限度屯警街面、屯警群众身边。通过延长执勤时间，加大巡逻频次，进一步加强城区重点部位、重要地段、人员密集场所的巡逻值守力度。各派出所认真组织民警、一村一辅警、“宝庆大叔”、社区治安积极分子，积极开展社区、小区治安巡逻防控，不断延伸巡逻防控触角，确保一方平安。 结合全市道路交通实际情况，精心组织，科学部署，对各车站、出入城通道及重要干道加强交通保畅力量，提高见警率管事率，确保路面安全畅通。对易堵、易发生事故重点路段增派警力、加大管控力度，从严查处无牌无证、超速超载、酒后驾驶、未戴安全头盔、违法载人等道路交通违法行为，确保道路秩序良好。 深入学校、旅馆、网吧…