北京冬奥会倒计时30天 “冰雪旅游”热度持续高涨滑雪场滑雪冰雪运动旅游_手机网易网

北京冬奥会倒计时30天 “冰雪旅游”热度持续高涨 2022-01-05 16:00:55 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）1月5日，距离北京冬奥会开幕还有30天，各地游客对于冰雪 旅游 的热情也持续高涨。飞猪数据显示，从12月开始，全国各地的冰雪主题游预订保持周均46%的增长，无论是北方还是南方，丰富多样的冰雪活动成了这个冬天最热烈的休闲旅游项目。 据了解，"冰雪旅游"进入飞猪2021年年度旅行关键词。在北京冬奥会以及"带动三亿人参与 冰雪运动 "的影响下，冰雪游早已突破了地域和季节的限制。即便是在三伏天，"反季 滑雪 "依然备受消费者青睐，2021年夏季，飞猪滑雪相关旅游商品增长同比翻倍，热门客源地前十城市中，南方城市占据九席。 与此同时，在南方，"家门口"滑雪也非常方便。12月24日，四川雅安首个 滑雪场 正式开放。据飞猪元旦出行数据，广州融创雪世界、安吉江南天池滑雪场、杭州大明山万松岭滑雪场、成都西岭雪山滑雪场等，均是热度颇高的南方热门雪场。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。