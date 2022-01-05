“旅游+”新玩法点亮寒冬 _ 东方财富网

2022年元旦假期已结束，在已经公布的元旦假期旅游收入的8个省份中，江苏以154.37亿元列旅游总收入排行榜第一名。根据排行榜中的数据显示，5个省份旅游总收入超过40亿元，分别为江苏、广东、辽宁、贵州和河南，3个省份接待游客总数超过1千万人次。 新年有新味 “旅游+”灵感玩法层出不穷 新的一年，许多强调迎新仪式感的年轻游客选择在旅途中开启新的人生旅程。一道风景、一款美食、一张照片，甚至是一套剧本杀，就能吸引年轻游客的前往。也有越来越多的旅游产品不断开拓自身边界，为年轻旅行者们提前解锁新奇玩法。 今年元旦期间，在 携程 平台上“实景剧本杀”搜索热度同比增长50%。不少景区开发相关产品，游客可以穿着古装一边做任务一边沉浸式游览景区，实现“旅游+社交”的目的。“旅游+演出”的形式也深受年轻游客青睐，相关内容曝光量同比增长45%。据了解， 携程 平台将推出“旅游观光+脱口秀演出票”组合产品，游客可以在观光的同时，收获脱口秀带来的欢乐。 “宅在酒店睡到自然醒”成年轻人迎接新年“仪式” 随着跨年旅游的盛行，全国各地元旦假期出游人次上涨。去哪儿数据显示，2022年元旦假期，酒店预订量同比疫情前涨幅近…