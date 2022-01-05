对电竞酒店须实施“网吧+酒店”双重管理 _ 东方财富网

2至5台高性能电脑等赛事级别电竞设备+可容纳多人休息的上下铺床，能够实现吃、住、玩合一的电竞酒店，是酒店还是网吧？ 河南省荥阳市人民检察院近期办理的多起未成年人受侵害案件均发生在电竞酒店，近日公开建议对电竞酒店实行“酒店+网吧”双重管理，禁止未成年人进入。 2018年IG夺冠以来，加上新冠肺炎疫情期间网吧、酒店纷纷转型寻求自救，3年间，全国电竞酒店数量从400家增长到1.5万家，新兴业态的监管模糊地带和安全隐患也逐步显现。 实践中，电竞酒店是参照酒店管理的，未成年人可以进入。上网费隐含在住宿费中，巧妙回避了互联网上网服务营业场所禁止未成年人入内的规则限制，疏于未成年人社会保护和网络保护。 杭州市某快捷酒店的电竞大床房。图片来源：新华社 酒店房间属于隐私空间，不能安装摄像头，外界无法了解情况并及时干预，存在一人登记多人住宿、男女混居、“拼房”等安全隐患。为预防未成年人被侵害，公安部此前强调了5种重点防范情形，电竞酒店已经触及“多名未成年人到可提供电脑上网环境的电竞酒店开房住宿、长时间玩 游戏 ”“多名未成年人男女到旅馆开房混住”2种。 未成年人去电竞酒店最主要奔着电脑性能，电竞酒店的主要…