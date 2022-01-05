北京2022年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，艾瑞咨询发布《中国FinTech行业发展洞察报告》，并在报告中公布2021中国FinTech（金融科技）50强企业榜单，软通动力成功入围，获得2021中国FinTech技术服务商卓越者称号。

2021中国FinTech 50强企业榜单由艾瑞咨询联合来自银行、保险、证券机构以及科技学术单位的数十位金融科技专家共同提名、评选，并确定最终入围者。本次评选聚焦于“科技创新能力、技术输出能力”的考察，旨在为金融行业的科技创新实践，以及金融机构的合作伙伴选择提供实证参考。

2020年，中国金融机构技术资金投入达2691.9亿元；中国FinTech已经迈向可信科技驱动的智能化进阶时期。预计至2024年，投入规模将达5754.5亿元，中国金融业进入数字化创新的高效发展阶段。2021年是《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》的收官之年，以银行为代表的金融机构科技创新成果显著。秉承着产业为本、金融为用、科技创新的发展原则，中国金融业开启了自上而下的体系化数字能力建设。

以细分领域的科技创新情况来看，艾瑞咨询在2020-2021年中国保险科技效能发展象限的研究中，通过“数据中台”的大量案例实证调研发现，软通动力在数据中台建设实践方面的综合能力在行业内处于领先地位，并表现出了四个维度的卓越优势，即：卓越的数据分析能力、卓越的体系建设、卓越的数据采集能力以及卓越的数据可信计算能力。

“软通金科（iSoftStone Fintech）”是软通动力汇集十余年在金融领域的研发及服务能力正式推出的品牌。目前，数字化交付团队在咨询、开发、测试、运维、BI技术服务、数据分析服务、数字化运营等细分专业领域具备全栈式服务能力，能为各泛金融业客户提供从软件及技术服务、解决方案，到创新及数字化转型的综合服务。

艾瑞认为，软通动力不但构建了“可信+智能+普惠”的金融科技战略，并在基础技术体系中融入了相关能力。在帮助金融机构数字化升级方面，软通动力不但拥有领先的战略视角（帮助金融机构搭建数字战略体系），同时还具备卓越的实践能力（帮助金融机构数字战略落地）。

未来几年金融机构的技术投入与数字创新实践将主要集中在基础技术建设与升级、业务需求导向的数字化实践、基于数字金融基础设施的创新实践三个方面。软通金科将跟随时代步伐，以大数据、云计算等技术为核心，驱动自身创新发展，为企业提供优质化的金融产品服务。

FinTech卓越者〡软通动力实力上榜2021年中国FinTech 50强企业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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