[“西安好人”李孟甜：我们一家都在抗疫 丝路中国 中国网] 李孟甜是法医师，就职于西安市公安局高陵分局，一直以来都默默奉献在刑事技术工作的第一线。在陕西省人民满意的政法干警、陕西省优秀民警、全市十佳政法干警、市局成长之星、西安好人、西安抗疫好青年、优秀公务员、个人三等功、十九大安保维稳先进个人、高陵区首届最美劳动者、高陵区首届道德模范等诸多荣誉称号里，他最在意的是敬业奉献“西安好人”和西安抗疫好青年的称号，因为这称号是来自社会的认可与鼓励，是对一名志愿者的最高赞誉。 连日来，李孟甜一直奔走在疫情防控第一线，他凭着自己扎实的医学功底，指导一线查控人员规范使用防护物品、开展日常消杀。他还承担着数据核查管理任务，因为人员吃紧，硬是把这项初始阶段8个人承担的任务不断优化，独自一人完成了上万条数据采集，且无一差错。与此同时，他还充当着流调员角色，最高峰的时候一天打100多通电话。 值得一提的是，李孟甜的妻子是乡镇卫生院的医生，作为“大白”的一员，她所在的团队亦承担着疫情防控重中之重的任务。这样一来，他们的家对于他们，更像是宿舍、旅馆。 他们的孩子大的也才7岁、小的不到3岁。整天忙碌，还往往同时出…