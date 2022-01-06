一司机阳性，轨迹涉加油站厕所、饭店

1月5日晚，浙江金华永康通报发现一阳性感染者，已送定点医院隔离治疗。当晚，金华市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍相关情况。 1月5日14时13分，永康市疾控中心接到报告，一份1:10混采样本新冠病毒核酸检测结果异常。接到报告后，市、县两级立即响应、迅速行动，第一时间将10名采样对象隔离观察，并组织专业人员开展疫情核实、流行病学调查、单人单管标本复采复核等措施。5日17时30分，其中1人单管快检为阳性，其余9人为阴性； 20时20分，该名感染者复核为阳性，其余9人为阴性。 目前，该感染者已由负压救护车闭环转运至定点医院。 该感染者为男性，云南镇雄人，永康市某企业司机，暂住该市石柱镇。 截至1月5日22时50分，累计判定密接人员67人，判定次密接人员74人，均已落实管控措施。 经轨迹调查，该名感染者活动轨迹涉及金东区、金华开发区，目前两地已启动疫情应急处置工作。 金华永康阳性感染者活动情况公布 1月5日晚，金华永康通报一名阳性感染者的活动情况。全文如下： 2022年1月5日14时13分，永康市疾病预防控制中心收到报告，当日上午方舱核酸采样站采样的1采样管新冠病毒核酸检测初筛阳性。指挥…