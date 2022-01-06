坐拥2085座岛屿面积是马代5倍 国内这座低调的千岛之城也该火了舟山市海岛旅行_新浪时尚_新浪网

原标题：坐拥2085座岛屿，面积是马代的5倍，国内这座低调的千岛之城也该火了 作者：环球旅行 有人喜欢马来西亚的浪漫，也有人喜欢三亚的风情，而有一座海岛，令无数人迷恋，久久不能回味。 它是“中国第一群岛”，是“祖国的渔都”，它的陆地面积是近五个马尔代夫。如果长江是跃向东海的一条巨龙，那它就是龙首上那颗璀璨的龙珠。它就是，舟山。 在舟山，这里的大海气势磅礴，岛屿更是星盘罗布，天台山、四明山向东北延伸入海，形成了2085多个大大小小的岛屿，成为了“千岛之城”。 漫步在岛上，你可以在细软洁净的沙滩里散步，可以看怪石突兀的海礁 这里四季宜人的气候，独具海岛特色的民情民俗，构成了一幅绮丽的海岛风光画卷。 总有你会爱上的岛东极岛去不了南极北极，便来东极看看。作为中国最东边的岛屿，它如同一颗美丽的珍珠，静静地躺在舟山的怀抱里。 这里有28座岛屿、108块岛礁，可以在主岛庙子湖岛的礁石上看日出，也可以到东福山岛去露营，去参观青浜岛的“海上布达拉宫”也是不错的选择。。。 岛上的房子依山而建，参差错落，看上去就像是从山崖上生长出来的。在小巷子里慢慢踱步，长满荒草的屋顶，褪色陈旧的木门，青砖铺成的小路。。。…