四部门向算法推荐乱象“亮剑”，专家：或削弱平台流量红利携程_新浪财经_新浪网

算法推荐“强监管”终于来了！ 近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》（以下简称《规定》），自2022年3月1日起施行。 随着算法推荐技术在互联网领域兴起，算法歧视、“大数据杀熟”、诱导沉迷等算法不合理应用的问题也频繁进入公众视野。 如今，新规即将落地实施，能否进一步杜绝算法推荐乱象？又会给字节跳动等基于算法推荐的互联网公司带来哪些影响？ 1．可约束平台不公平获取商业利益的行为 打开今日头条，会发现“你关注的才是头条”；闲暇时刷刷短视频，系统不断推送感兴趣的内容，让人不知不觉陷入了“时间黑洞”；在淘宝上浏览，关联商品都与曾看过或购买的宝贝相关，购物欲望不知不觉中大增…… 互联网正在重塑人们的生活。2021年8月27日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》），截至2021年6月，我国网民总体规模达10.11亿。 不过，当用户增速放缓时，互联网也会陷入存量竞争，增加用户粘性就成了关键。 记者注意到，算法推荐已经广泛应用于短视频、微博、新闻、电商、外卖等APP…