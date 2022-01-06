再开新航线，招商维京游轮推出“深圳-上海/上海-深圳”8日游界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 1月5日， 招商维京游轮公布了“中国海岸人文之旅”2022年航线计划，其中于4月全新启航的深圳-上海/上海-深圳8日“东南海岸文化之旅”航线，将带领人们前往厦门、温州洞头岛和舟山，探索穿越中西历史的文艺海岛、东海明珠和海天佛国。 这是自去年10月首航的深圳-三亚-深圳8日 “魅力南海之旅” 后的又一全新航线，同时该航线将继续在今年1月至3月带领人们感受南航风光。 招商伊敦号 据介绍， 全新8日“东南海岸文化之旅”航线的首个航次，预计将于4月3日从深圳蛇口邮轮母港出发，带领人们前往福建厦门感受小资文化的崛起及中西文化的传承、在浙江温州洞头岛的自然生态中寻觅民间风俗、探访浙江舟山领略佛教文化与渔民的简朴生活、最后停靠位于北外滩的上海港国际客运中心码头，看“十里洋场”的摩登精致。 从上海方向出发的航线将依次途径舟山、温州洞头岛、厦门抵达深圳。 其中，8天7晚的行程包含了4个船票已含游览项目，分别为 厦门鼓浪屿、洞头岛望海楼、舟山观音法界及“印象普陀”实景名剧 。此外，行程中还有多达14个付费升级游览项目供人们选择。 已含游览项目：“望海楼”深入洞头民俗文化…