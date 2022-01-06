成都首家城市更新民宿获“责任担当优秀品牌奖”民宿周边游度假旅宿旅游_手机网易网

成都首家城市更新民宿获“责任担当优秀品牌奖” 2022-01-06 14:03:16 亿欧 近日，由品橙 旅游 主办、腾讯广告特别支持的“2021智慧旅游产业高峰论坛暨品橙旅游峰会”在上海举办，会上，小猪 民宿 旗下独立品牌“四分之三 旅宿 ”从全国诸多文旅项目中脱颖而出，获评“责任担当优秀品牌”。 本次峰会以“守正笃实 久久为功”为主题，邀请99位现场嘉宾和999位线上嘉宾共同参与，并由多位旅游业内专家、大咖通过不同的关键词解读、总结2021年的旅游业，对2022年的旅游热点趋势与机遇进行展望。 在品橙旅游峰会的“C盘点”环节，小猪民宿旗下品牌——四分之三旅宿，获评“责任担当优秀品牌”。四分之三旅宿是小猪民宿平台旗下独立城市住宿品牌，同时也是全国连锁型民宿品牌，以旅宿为业态，与阳光100等地产商及融创文旅等文旅集团合作，通过整合商业地产资源的形式，为地产开发商提供全面的经营管理方案，最大化赋能商业价值。 2019年，小猪民宿与成都市锦江区政府合作，启动成都市锦江区的牛市口旧房改造项目，在全国范围内首次尝试将民宿业态融入老旧小区改造中，2020年建设完成后，将其纳入四分之三品牌下运营管…