上海2022年1月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数说未来，赋能创新。一站式数字化涂料解决方案平台 — 涂料猫（COATINGCAT），今日宣布其试用版上线。基于两年的运营经验和对于本土涂料客户的深入了解，涂料猫团队经过酝酿和打磨，正式推出涂料猫平台试用版，向众多涂料行业用户开放。涂料猫是由优秀的原材料和技术供应商发起、面向中国涂料行业的数字化平台；其旨在连接产业价值，促进合作，以更先进专业的解决方案，助力涂料企业提升产品的研发创新效率，并推动涂料行业加速拥抱数字化转型和可持续变革。

当前，中国正在逐渐成为全球最大的涂料行业市场，拥有超过10,000家涂料企业。2020年，中国全年涂料行业产量为2459万吨，相较2019年同比增长2.6%[1]。随着中国“双碳”目标的正式宣布，涂料行业也积极响应，推进绿色低碳技术发展。此前，工信部会同发改委等十九部门联合印发的《“十四五”促进中小企业发展规划》中，也为企业指明了“创新驱动”和“绿色集约”的方向。涂料企业亟需优化供应链结构，拥抱可持续变革，以在未来的市场竞争中立于不败之地。

由于疫情的持续影响，使得B2B行业数字化客户旅程的趋势愈加明显。涂料行业用户也开始适应全线上的寻材问料及采购的新模式。同时，十四五规划对产业数字化的强调也为产业互联网、产业数字化的发展提供了持续的、顶层的政策支持[2]。与传统电商平台相比，涂料猫由业内优秀的原材料和技术供应商发起，是更为专注、专业和具有技术服务能力的差异化涂料行业垂直平台。

针对可持续发展的大趋势，涂料猫平台的入驻供应商和系统型解决方案为涂料企业提供了加速创新的快车道。涂料猫平台通过线上连接原材料和技术供应商、涂料企业客户的方式，促进产业链上下游的知识分享、技术交流和业务合作，帮助涂料企业提高采购效率，获得更前沿、更快速、更全面的产品和技术支持，从而加速突破技术瓶颈，持续实现产品创新，并优化商业效率。

涂料猫平台提供专业配方、专业咨询、在线索样、定制化解决方案等多个功能模块， 配方与技术覆盖汽车、轨道交通与巴士、工程机械、木器、建筑等多个应用市场。涂料企业客户不仅可以根据其所在的细分领域在线浏览配方，也可以提交需求和问题，由专业技术研发人员进行解答。平台的客户旅程覆盖了从样品试用到批量生产的全商业周期，从信息收集和寻找解决方案开始，经过原材料索样、测试和试生产，最终进入采购环节，顺畅的数字化平台体系可以帮助涂料企业客户轻松完成整个流程。此外，涂料猫还在尝试中不断向用户征集有价值的反馈，并进一步优化平台的功能和模式，为用户提供更切合需求的产品和服务。

涂料猫平台负责人金峰说：“在涂料终端市场迅速变革的背景下，我们希望通过打造全周期数字化服务流程来为中国涂料行业降本增效。涂料猫诚挚邀请更多优秀原材料和技术供应商入驻平台，共同打造合作创新的数字化生态圈。通过涂料猫平台，原材料和技术供应商可以高效触达涂料企业客户，为他们提供优质可靠的产品和解决方案。”

涂料猫平台为入驻供应商提供深度技术合作的条件，促进不同细分领域的专家协同合作，共同攻克行业技术难点，为平台用户提供创新性的技术解决方案、开发更多应用场景。

目前，涂料企业可以在涂料猫网站（www.coatingcat.com）注册成为用户。原材料和技术供应商、研发机构与实验室、行业组织等也可以联系我们，申请入驻。欢迎关注涂料猫平台官方网站和微信公众号（“涂料猫平台”）获取更多信息。

[1] 《2020年涂料工业行业年度报告》，《涂料工业》编辑部

[2] 《第八次中国产业互联网发展报告(2021)》，托比研究院

涂料猫平台试用版上线，以数字化赋能涂料行业技术创新 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com