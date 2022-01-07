电竞旅馆能不能接待未成年人？ 视点·观察 cnBeta.COM

访问： ECS年终特惠：云服务器低至38元/年起 所谓“结合体”，是经营项目跨行业的实体。这种情况并不少见，以酒店业来说，稍具规模的酒店多带有对外经营的餐饮、洗浴等服务项目，很多星级酒店还设有健身、娱乐等项目。经营项目多，对应的行业监管部门相应增加，市监、公安、食卫监督、教体乃至水务等部门，都负有监管职责，制度上并不存在“监管盲区”的问题。 电竞旅馆这种“结合体”也一样，其开展什么服务项目，相应的行业监管部门就应介入。按理说，电竞旅馆既提供住宿服务，归入旅馆业管理是没问题的，不该因为“旅馆”前面多了“电竞”俩字，就说不好作行业认定了。同理，电竞服务设施如果达到相应规模，比如电脑达到一定数量，功能上也是按照网吧标准配置，必须取得相关许可，才可以营业。 对这种跨行业的“结合体”，相关部门自然应当实施多重监管。从报道的情况来看，主要问题不是出在对多重监管的不习惯，而是对“电竞旅馆”概念的陌生，以至于出现了“到底是网吧，还是旅馆”的争议。 但在我看来，界定“网吧”与“旅馆”的争议，大无必要。问题的重点，不是它“是什么”，而是它“有什么”，相应的行政监管就应依法跟进：有网吧服务项目，就应督促其申…