电竞旅馆能不能接待未成年人电竞未成年人_新浪科技_新浪网

原标题：电竞旅馆能不能接待未成年人 电竞旅馆，顾名思义是电竞体验和旅馆服务的结合体。但电竞旅馆到底属于住宿场所还是互联网上网服务营业场所，法律上没有明确规定，社会上争论也较多。据《法治日报》报道，河南省荥阳市多起未成年人受侵害案件都发生在电竞类旅馆内。为此，荥阳市人民检察院制发了检察建议，督促相关部门加强监管。 所谓“结合体”，是经营项目跨行业的实体。这种情况并不少见，以酒店业来说，稍具规模的酒店多带有对外经营的餐饮、洗浴等服务项目，很多星级酒店还设有健身、娱乐等项目。经营项目多，对应的行业监管部门相应增加，市监、公安、食卫监督、教体乃至水务等部门，都负有监管职责，制度上并不存在“监管盲区”的问题。 电竞旅馆这种“结合体”也一样，其开展什么服务项目，相应的行业监管部门就应介入。按理说，电竞旅馆既提供住宿服务，归入旅馆业管理是没问题的，不该因为“旅馆”前面多了“电竞”俩字，就说不好作行业认定了。同理，电竞服务设施如果达到相应规模，比如电脑达到一定数量，功能上也是按照网吧标准配置，必须取得相关许可，才可以营业。 对这种跨行业的“结合体”，相关部门自然应当实施多重监管。从报道的情况来看，主要…