铜川市耀州分局照金派出所：警徽在抗疫一线熠熠闪光 丝路中国 中国网

随着本轮新冠疫情阻击战打响，疫情防控进入关键时期。“疫情就是命令，防控就是责任”，陕西省铜川市耀州分局照金派出所积极响应，闻“令”而动，吹响战“疫”集结号，一张张请战书展现无畏斗志，一个个逆行身影彰显忠诚本色，全员主动请缨，向疫前行。他们身披“藏蓝铠甲”，在红色党旗下庄严承诺，“疫情当前，警察不退”，铮铮誓言，铿锵有力，用热血丹心谱写抗疫里最美华章，用责任担当诠释疫情下最美“警”色。 初心如磐，党旗下笃定前行 一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。在这场“战疫”大考中，照金派出所党支部积极发挥战斗堡垒的坚强作用，党员突击队一如既往，全体党员干部主动扛起疫情防控责任，冲锋在前，战斗在先，挺在最前沿，自觉当标杆，成为抗疫的中坚力量。面对来势汹涌的疫情，全体民辅警放弃休息，集体宣誓重温入警誓词，勇担起人员核查、卡口执勤、隔离管控、核酸检测点秩序维护等抗疫工作，以严谨细致作风筑起一道道防疫的铜墙铁壁。白纸黑字，一封印着红手印的驰援请战书，有着全员的名字，代表着16位民辅警的决心，向着战“疫”一线坚定前行，战疫号令指向哪里，行动部署落实到哪里。 照金派出所所长白建新作为党支部书记，身先士卒…