中国首届“旅行+”大会，捷途汽车到底要干什么？

近日，捷途汽车正式官宣将于1月10日举办“中国首届“旅行+”大会暨捷途汽车品牌之夜”活动。毫无疑问，这是捷途汽车夯实“旅行+”细分市场领跑者地位，开启“旅行+”战略全新征程的重要信号。 捷途汽车到底要干什么? 2022年的开场白，捷途汽车率先掀起了汽车行业产品与生态融合的第一波浪潮。不禁让人好奇，这家“新势力”中国品牌车企到底要干什么? 成立以来，近四年的高质量发展，捷途汽车已经基本完成预设的产品和生态方面的基础布局。 基于“旅行+”场景体验式开发产品，以捷途X70诸葛、捷途X90子龙为代表的两大明星产品系列已在市场端确立稳固地位，完成了对7-15万元SUV细分市场由下至上的高密度覆盖，满足了消费者个性化与多元化的用车需求。 围绕人、车、场景，不断强化用户出行生态，捷途汽车与联盟单位携手打造品牌互推、用户互享、产品共创、互为VIP、活动共创、渠道互享的六方位生态联盟也已初具规模，持续为用户提供了优质升级的增值权益与服务体验。 未来的汽车市场，从产品竞争走向生态竞争是必由之路。通过打造更健康、更智能的全场景出行方案来抢占市场先机是捷途汽车必须把握的战略机遇。 据了解，在本次“旅行+”大会…