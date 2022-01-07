西藏旅游争当“四个排头兵”

西藏自治区政协委员王松平。记者 汪纯 摄 今年西藏自治区两会上，政府工作报告中关于大力发展文化旅游产业的内容，引起代表、委员们的广泛关注和热烈讨论。自治区政协委员、自治区旅游发展厅党组副书记、厅长王松平在今年自治区两会上提出西藏旅游争当“四个排头兵”的意见建议和工作思考。 争当促进各民族交往交流交融的“排头兵”。王松平认为，旅游是对外宣传西藏重要的形象窗口和“民间大使”。经过多年的努力，318国道已成为中国精品景观大道，自驾游、房车游、骑行等快速发展对沿线区域旅游经济发展起到了非常大的助推作用。2020年以来，自治区旅发厅提出加快219国道沿线旅游发展布局，目前已形成了初步的品牌效应。219国道沿边旅游廊道建设将会是进一步提升旅游促进各民族交往交流交融作用的重要载体和抓手。 争当践行“两山”理论的“排头兵”。王松平建议，全区旅游行业依托特色乡村民俗文化和生态旅游资源禀赋，借助乡村振兴的东风，打造独具魅力的乡村生态旅游新模式，让广大农牧民群众参与分享旅游高质量发展红利，将绿水青山、冰天雪地的颜值转化为金山银山的价值。 争当兴边富民的“排头兵”。当前，支撑旅游业发展的软硬实力得到进一步加强…