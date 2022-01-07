上海2022年1月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新年新气象，开启新征程。1月7日，欧陆中国北区化妆品事业部在上海举办了“聚丽·绽放”为主题的开业活动。来自美丽行业的专家精英、媒体代表齐聚欧陆科技集团，一起见证欧陆上海化妆品检测实验室的成立。

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在融融乐乐的氛围中，由欧陆科技集团北区消费品检测事业部执行董事李步青先生首先为典礼致辞。他表示，欧陆中国北区化妆品事业部的正式运营将进一步扩大服务半径，优化服务环境，提升服务能力，为广大客户带来更专业优质的解决方案。新年伊始新篇章，展示了欧陆投入和发展中国区事业的决心和信心。



上图：欧陆科技集团北区消费品检测事业部执行董事李步青先生；下图：左一 上海日用化学品行业协会秘书长陈亦华先生；左二 上海市检验检测认证协会会长邵力先生；右一 欧陆科技集团北区消费品检测事业部执行董事李步青先生；右二 上海市临港浦江国际科技城发展有限公司副总经理曾承隆先生

上海市临港浦江国际科技城发展有限公司副总经理曾承隆先生、上海市检验检测认证协会会长邵力先生、上海日用化学品行业协会秘书长陈亦华先生等嘉宾好友先后致辞，为欧陆上海化妆品实验室的开业送上了美好的祝愿。欧陆也期待站在新的起点，抓住机遇，创新进取，进一步拓展技术优势、检测优势，为行业服务、为企业服务，努力成为化妆品检测机构的标杆，为美丽健康产业做出新的贡献。

欧陆的发展离不开各方的支持和助力，感恩过往，共赴未来。随后，欧陆上海化妆品实验室负责人吴娇娇女士现场连线金华海关综合技术服务中心主任曹丹，双方共同签署业务合作备忘录。在大家聚力共话发展的高潮推动下，李总及各位领导和贵宾代表共同登台剪彩，开启欧陆科技集团北区化妆品与个人护理用品检测实验室的新征程。

欧陆上海化妆品实验室正式运营 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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