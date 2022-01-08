紫外线杀菌消毒器厂家定制异形接口全国包邮

紫外线消毒器的分类 1、紫外线消毒器根据外形的分类 典型的紫外线消毒器系统内由一套紫外线灯管和石英套管或若干套紫外线灯管和石英套管组成。根据处理水量、处理水质、和处理效果自由组合。紫外线灯管被固定在石英套管里，然后全部套管将被固定到一个柱状不锈钢反应室内。这样的设计是为了让待处理水在从一端进入反应器的同时开始被处理，而整个消毒过程将伴随水流流至反应器的另一端。 明渠式紫外线消毒器系统由一个或多个紫外线消毒模块组成，每个模块由8-10套紫外线灯管和套管组合而成，也可根据处理水量、水量水质和处理效果自由组合，紫外线灯管被固定在石英套管里，然后每套紫外线灯管和石英套管按照规定尺寸排列组合到同一个不锈钢框架上，所以明渠式紫外线消毒器消毒器也叫框架式紫外线消毒器，使用时紫外线消毒器框架完全浸没在污水排放的明渠中。这样的设计是为了让污水从清水池流入明渠后直接接受紫外光的照射杀菌处理，整个消毒过程随着污水的流动而自动实现。 2、紫外线消毒器根据用途的分类 紫外线消毒器根据用途不同，分为饮用水紫外线消毒器、污水紫外线消毒器及中水紫外线消毒器，饮用水紫外线消毒器又分市政水紫外线消毒器、地下水紫外线消毒器…