[山东青岛 紫外线杀菌器JM-UVC-150 厂家定制连接口径] 紫外线消毒器技术特点 1、设备电源220V/50Hz；最大工作压力0.6Mpa 2、紫外线灯管使用寿命≥9000小时 3、杀菌的效率取决于水体的透明度、杂质含量及温度，杀菌效率99%或特殊设计 4、可根据客户要求配置各种在线监控仪表和远程控制系统，如紫外线强度监测、紫外灯监测、水温监测系统等，可根据客户要求配置手动或自动式清洗装置。 波长 200nm 以下的短波长紫外线能分解O2分子，生成的 O*与O2结合产生臭氧O3。紫外线和臭氧具有强的氧化分解包括恶臭在内的有机分子的能力，UV/O3并用的相成作用在空气净化处理中发挥强大威力。 紫外线灭菌作用，短波紫外线对微生物的破坏力极强，当该波段的紫外线照射细菌体后，细胞的核蛋白和脱氧核糖核酸（DNA）强烈地吸收该波段的能量，它们之间的链被打开断裂，从而使细菌死亡。如用紫外线汞灯或金属卤化物灯对空气和食品灭菌。 净水消毒，自来水，直饮水、纯净水、居民住户大楼、社区、办公大楼的二次供水系 、旅馆、餐馆用水等。 海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水。 水产加工净化消…