酒店“前台美女”私下透露：住酒店时，这“3样东西”，尽量别用宾馆拖鞋

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 “文/豆豆飞 （原创文章，欢迎个人转载分享）” 关于旅行，关于生活，如此而已。 外出旅游住酒店本身是一件非常享受的事情，特别是一些比较高档，几千元一晚不等的酒店，不仅房间内基础设施完善，而且服务非常到位，甚至一些五星级酒店还配备管家，他们对顾客提出的要求更是尽量满足，这也就是为何有钱人都喜欢外出度假的原因。然而最近几年，随着酒店行业的不断崛起，很多酒店被相继曝出问题。 原来一些酒店被曝出卫生情况不过关，酒店服务员用毛巾擦马桶、擦地板，酒店内床单很久换一次等等，也正是如此，很多人对酒店都产生恐惧感，都不能放心地睡个好觉。而今天跟大家说的就是，酒店“前台美女”私下透露：住酒店时，这“3样东西”，尽量别用。 不管是外出旅游还是工作，入住酒店非常便捷，只需要携带行李入住即可，除了注意人身财产安全之外，酒店的很多东西我们尽量都不要碰。实际上，就算一些高档的酒店也都可能出现卫生问题，那么小宾馆和普通酒店，卫生问题更层出不穷。那么为了让自己住得更安心，酒店哪些东西应该不要使用呢？对于这一问题，酒店“前台美女”告诉我们答案，她透露表示，外出入住酒店，这…