[旅游＋民宿客栈建筑设计：北京桃花海“开门见山”民宿/旧改_腾讯新闻] [旅游＋民宿客栈建筑设计：北京桃花海“开门见山”民宿/旧改_腾讯新闻] 设计：大观建筑 项目位于北京平谷京畿福地著名道教文化圣地――丫髻山脚下的刘家店镇前吉山村，这里地理位置优越，群山环抱、河水环绕，站在入口处即可清楚地看到东北方向的道观――位于丫髻山上的碧霞元君祠，是北京东部著名的道观。每年四月的平谷桃花盛开之时，丫髻山就会吸引非常多热爱自然景观的游客前来沉浸式打卡这桃林盛景。 建筑共二层，329�，在设计的过程中运用了矩形之间的穿插叠加来实现屋内空间体块构成。将建筑本体作为主要体块，从中插入小的体块使其发生变化，也运用了相近体块相互穿插。 将原来建筑规则的门窗关系打破，增加高度到顶的落地窗，提升建筑与外界的通透感。将一层入口处一部分剔除，来形成天然的雨棚，由于大量直角设计的加入，使建筑无论是外立面还是内部都呈现出一种与周围环境完全不同的气质。 将窗洞外部延伸，亦使用了矩形穿插的空间构成，使整体建筑的体块穿插关系更加明显。原建筑大小相同的外窗被改造成形态位置各异的矩形透镜。试图将千篇一律的桃园景象，分隔成为一幅幅…