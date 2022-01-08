[中国首届“旅行+”大会，捷途汽车到底要干什么？] [中国首届“旅行+”大会，捷途汽车到底要干什么？] [中国首届“旅行+”大会，捷途汽车到底要干什么？] 近日，捷途汽车正式官宣将于1月10日举办“中国首届“旅行+”大会暨捷途汽车品牌之夜”活动。毫无疑问，这是捷途汽车夯实“旅行+”细分市场领跑者地位，开启“旅行+”战略全新征程的重要信号。 捷途汽车到底要干什么? 2022年的开场白，捷途汽车率先掀起了汽车行业产品与生态融合的第一波浪潮。不禁让人好奇，这家“新势力”中国品牌车企到底要干什么? 成立以来，近四年的高质量发展，捷途汽车已经基本完成预设的产品和生态方面的基础布局。 基于“旅行+”场景体验式开发产品，以捷途X70诸葛、捷途X90子龙为代表的两大明星产品系列已在市场端确立稳固地位，完成了对7-15万元SUV细分市场由下至上的高密度覆盖，满足了消费者个性化与多元化的用车需求。 围绕人、车、场景，不断强化用户出行生态，捷途汽车与联盟单位携手打造品牌互推、用户互享、产品共创、互为VIP、活动共创、渠道互享的六方位生态联盟也已初具规模，持续为用户提供了优质升级的增值权益与服务体验。 未来的…