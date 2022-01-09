百度营销SaaS全新升级，爱番番发布会圆满落幕

北京2022年1月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月7日，百度爱番番品牌升级发布会在广州成功举办，爱番番以“企业的一站式智能营销管家”的品牌形象全新亮相。数百位与会嘉宾和上万名直播间观众共同见证百度营销SaaS全新升级：背靠百度领先的科技能力，打开营销的新局面，推动行业跑步进入AI营销时代。

智能营销：科创时代的增长密码

智能经济时代，百度积极拥抱“互联互通”，在基础设施、技术能力、服务生态等三个层面推进开放赋能，为企业带来更多创新机遇。

百度集团副总裁王凤阳在大会致辞中表示，百度在坚持技术理想的道路上已经超过了20年，从搜索到人工智能，不断突破并取得了诸多成就。

作为每天响应60亿次搜索请求的平台，百度对消费需求的变化格外“敏感”。随着消费者的需求不断升级、获取信息的渠道更加多元，传统的千人一面的营销方式已无法满足当今时代的营销需求，企业需要科技的强赋能来实现对客户的精细化运营。

百度的使命就是“用科技让复杂的世界更简单”。基于这样的使命，百度一直在思考通过什么样的产品和服务能够帮助企业应对复杂多变的营销环境，能够让人工智能的技术福利普惠到所有的企业，消除数字化的鸿沟，消除技术的代差。

为了让更多企业能够在营销场景中享受到AI技术发展的福利，百度爱番番应运而生。依托于百度领先的技术能力、海量的数据基础和20余年互联网营销经验，百度爱番番能够帮助企业做好智能营销，赋能企业主可持续的增长力。

全新使命：用科技让企业营销更简单

大会上，百度B2B业务总经理谢天分享了百度爱番番自2019年诞生以来，经2年迭代和探索后的全新使命：用科技让企业营销更简单。百度爱番番希望应用强大的AI能力帮助企业帮助企业进行营销的数字化、自动化、智能化的改造，让爱番番成为一站式智能营销管家。

“百度爱番番从提升广告投放效率，到私域运营体系的构建，再到助力企业出海营销，我们不断拓宽自己的能力边界，努力服务好越来越多企业，在智能营销领域，帮助更多企业找到新的增长密码。”谢天说道。

作为百度旗下的一站式智能营销管家，爱番番立足于百度强大的AI与大数据能力，构筑了以租户级实时CDP为核心，包含运营分析、百度营销效果全链路分析、私域营销效果分析的数据底座。在此基础上，百度爱番番搭建了贯穿公私域的营销能力体系，将企业营销活动进行全流程打通，助力企业营销变得专业且智能。

一站式智能营销：打造业务增长新引擎

“一站式”是百度爱番番的核心优势之一。这不仅是爱番番提出的营销新概念，更是爱番番强大能力的彰显。

会上，百度爱番番技术负责人甘露详细解读了爱番番的产品与技术实力。作为一站式智能营销管家，爱番番可以帮助企业打造从线索获取、到精细化运营、再到客户转化和管理的智能营销闭环，而这背后便是强大的技术能力支撑：通过先进的技术架构、领先的更新速度和全方位的安全保障，安全、稳定、高效地为企业服务。

全链路智能营销：新时代的增长模型

艾瑞集团合作人兼CIO张一帆分享了新时代的企业营销模型：即从获客、到培育、再到转化管理全链路发力，在用户的全生命周期内增强触达与交互。同时通过大数据和AI能力来洞察需求，以此提高用户粘性、减少流失。爱番番的“一站式”产品能力，可以充分帮助企业打造属于自己的营销模型，助力企业制定营销策略，提升营销效率，发掘营销增长的更多可能。

互联互通：开拓智能营销新生态

AI席卷、万物互联。未来的数字世界将是一个生态的世界，全场景的智慧营销需要汇聚更多伙伴的力量。作为智能营销SaaS领域的先行者，百度爱番番对营销的赋能早已深入各个营销场景，不断突破企业营销的新边界。

易企秀副总裁郜云娜作为爱番番生态伙伴代表莅临大会现场。她表示：“存量促活时代，搭建数字化企业内容中台是私域营销的一大增长点，而爱番番的公私域获客功能结合易企秀的创意内容生产能力，能够有效地进行生态互补，真正起到降本增效提速客户增长的作用。”

拥抱智能：企业未来营销增长之道

智能营销时代，对于数据和技术的使用能力将成为企业之间强大的竞争力。当科技发展日新月异，企业该如何抓住机遇，拥抱新时代的智能营销？

在圆桌峰会环节，百度B2B业务市场负责人王莎莎携手艾瑞集团合伙人兼CIO张一帆、保利威直播高研院执行院长陈尘、目睹战略VP谢歆平、寄锦教育总经理崔一曼，围绕着智能营销的重要性与必然性带来了精彩的观点分享，为智能科技在企业营销场景中如何更好地落地，提供了开阔的思路与可执行方案。

品牌与消费者之间高质量的交互，离不开AI和大数据的能力，离不开全域的数据打通，离不开自动化的消费者旅程。拥抱技术创新，对企业而言已是必选项。

社会思想家阿尔文托夫勒曾经说过：“未来经济将是一种体验经济，未来的生产者将是制造体验的人。”随着数字化转型的不断深入，AI、大数据等技术的不断发展，这一预言正在逐渐成为现实。”

百度爱番番坚持深耕产品与技术，已服务企业数量超39万家。未来，爱番番希望能与更多的企业一起，在智能经济新时代背景下，以“一站式智能营销管家”的新面貌，为企业提供更智能、更灵活、更全面的营销服务。探索智能营销的新方式，共创企业增长的新未来。

百度营销SaaS全新升级，爱番番发布会圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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