原标题：即日起，广东暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 文/羊城晚报全媒体记者 黎存根 9日，广东省旅行社行业协会发布公告，即日起省内各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 公告原文： 根据国家和省关于应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作要求，经深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部同意，自2022年1月8日21:00起，深圳市龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋、吉华街道水径社区西环路2号长龙富辰公寓两个区域调整为中风险地区。按照文化和旅游部《关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》（文旅发电〔2021〕276号）、《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》等工作要求，即日起省内各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待省内全部为低风险地区后，可自行恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”经营活动。 编辑：王俞 洱海网 www.erhainews.com 2022-01-09 20:23:59 本文地址： https://www.erhainews.com/n13576429.html