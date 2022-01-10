海南定安:酒吧接纳未成年人,督促整改未成年人海南省

原标题：海南定安:酒吧接纳未成年人,督促整改 正义网讯(记者李轩甫 通讯员黎治潭)日前,海南省定安县检察院召开检察建议公开宣告送达会,集中向该县公安局、市场监督管理局、旅游和文化广电体育局3家单位宣告送达了未成年人保护行政公益诉讼诉前检察建议书。 据了解,该院在办理多起未成年人参与的刑事案件中发现,辖区个别酒吧存在违法接纳未成年人消费娱乐、未在明显位置张贴“未成年人禁止入内”的标识,有些宾馆、旅馆存在未严格执行未成年人入住登记、询问制度等违法经营行为。检察官通过深入走访调查辖区30多家酒吧、旅馆等场所,证实确实存在上述情况,反映了相关酒吧、旅馆等场所经营行为不规范、相关职能部门监管不到位的问题。 经研究,该院针对上述问题拟向相关职能部门制发公益诉讼诉前检察建议,并召开检察建议公开宣告送达会。会上,该院有关负责人介绍了发现的问题,送达检察建议的目的和意义,向被建议单位负责人宣读了检察建议书。被建议单位现场签收了检察建议书,表示将根据检察建议的要求,督促辖区酒吧、旅馆等进行整改,规范经营行为,杜绝未成年人违规进入酒吧、旅馆,切实保护未成年人合法权益。