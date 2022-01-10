“十四五”期间江西计划改造城镇老旧小区6243个 惠及160万户居民凤凰网江西_凤凰网

近日，经省政府同意，江西省住房和城乡建设厅印发《江西省“十四五”住房城乡建设发展规划》。《规划》提出， “十四五”期间，力争完成房地产开发投资12500亿元，新建城镇住房总套数264.42万套；到2025年，计划全省筹集保障性租赁住房19.82万套。 新建城镇住房总套数264.42万套 我省提出，全力保持房地产健康平稳发展。“十四五”期间，力争全省新建商品住房均价年度增长比例与全省国内生产总值增长幅度、城镇居民人均可支配收入增长幅度基本匹配；城镇基本住房保障能力显著提升，城镇困难群众住房问题得到基本解决，新市民、青年人住房问题得到有效缓解。 “十四五”期间，力争完成房地产开发投资12500亿元，新建城镇住房总套数264.42万套，总建筑面积30028万平方米。到“十四五”末，全省住房公积金缴存总额达到6300亿元，提取总额达到3600亿元，个人贷款总额达到3800亿元。 大力推动建筑业高质量发展，打造具有国际竞争力的“江西建造”品牌。到2025年，力争建筑业总产值达到1.5万亿元，建筑业增加值占GDP比重达到8.5%，装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积的比例达到40%，培育壮大龙头骨…