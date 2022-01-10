携程2021民航年度报告：青年为主力、周末出行成后疫情时代流行疫情携程民航市场_新浪科技_新浪网

原标题：携程2021民航年度报告：青年为主力、周末出行成后疫情时代流行 新的一年翩然而至，回望过去的2021，整体民航市场趋势走向何方、航旅用户出行偏好是否存在变化？近日，携程旗下FlightAI市场洞察平台（以下简称“FlightAI”）发布了《2021年民航年度总结报告》。报告显示，尽管受到疫情反复的影响，民航业深耕国内市场，挖掘用户需求、激活旅客的出行信心，推动国内民航市场进一步恢复。 报告同时指出，疫情也改变了航旅用户的消费决策，青年和一线城市客群较2019年均显著提升，“无忧出行”、周末出行则成后疫情时代的流行趋势。 机票均价678元出行需求反弹可期 报告中，FlightAI基于行业及平台数据，估算和分析了行业及用户在过去一年内的变化趋势。报告指出，2021年国内民航市场主要运输指标有所恢复，其中民航客运量、运力投放、平均票价同比2020年均有所增长。 根据FlightAI数据，随着国内疫情控制态势良好，叠加五一小长假的出行热潮，3月至5月旅客出行需求旺盛，客运量超过2019年。在体现供需的价格方面，2021年平均机票价格约为678元（含机建燃油），同比增长13%，高于202…