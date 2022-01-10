中国ESG优秀企业500强，酒店业为何只占1%？酒店esg酒店业希尔顿_手机网易网

图片来源@unsplash 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者丨李三更 近段时间，新浪财经ESG评级中心联合CCTV-1《大国品牌》在金麒麟论坛上发布首份“中国ESG优秀企业500强”名单。在此背景下，新浪财经依托强大的ESG评级数据库，对中国A股、港股、美股及未上市的优秀企业进行了ESG综合评价。在全球引起广泛关注的“ESG”到底是什么？为何国内资本市场正在将目光转向这块？这波风潮，本土 酒店 企业赶上了吗？ 中国ESG优秀企业500强，仅1%涉酒店业 据了解，在新浪财经ESG评级中心联合CCTV-1《大国品牌》发布的“中国ESG优秀企业500强”名单中，涉及酒店业的仅有锦江酒店、万科、碧桂园服务、雅生活服务、招商蛇口五家企业，占500强企业的1%。 而由上海报业集团和界面新闻联合发起的2021“ESG先锋60”评选中，获得年度企业ESG实践奖的酒店集团有复星旅文、美团、同程旅行，获年度环境责任优秀奖的仅有首旅如家酒店集团一家。 不难发现，各大榜单的出现正预示着ESG越来越成为社会各界关注的焦点，且极有可能改变未来经济社会的发展方式。所以，何为ESG？它又如何能成为能够…