房务阿姨提醒 住饭店别选“这3种房”(组图)

此外，人们外出旅游回到 旅馆 时时大都是晚上了，如果旅馆的隔音情况不是那么好，人们在楼梯口大声讲话，很容易会影响离电梯口最近的那个房间。如果你住在那个房间，因外面的噪音干扰而休息不好，那第2天也没力气出去玩了。 2、最后一间房 而且最后一间房如果长期没有人住，房间的清洁度可能比较差，再加上是最后一间房，也有可能由于位置的原因，光线也可能会比较差。如果住在里面的话有可能会影响心情和休息，进而影响睡眠品质。 3、靠近吸烟区的房间 很多饭店都会设置吸烟区，入住饭店的客人，还有工作人员都会在吸烟区里面吸烟。吸烟区里面的流动性是比较大的，如果你住在吸烟区旁边的话，即使关起了门也会闻到烟的味道。 出门旅行，如何保证饭店卫生问题呢？（图片来源：Adobe Stock） 出门旅行，如何保证饭店卫生问题呢？ 饭店的卫生间，看起来干净，其实细菌也是非常多的，尤其是卫生间里面的马桶圈，经常是人们忽略的地方。此外，风景区里面的马桶一般是不会仔细的做清洁，所以马桶经常都是又脏又臭的。 对于上述问题，可以在包包里面备上一次性马桶垫，就能够避免细菌问题。一次性马桶垫可以帮你隔绝马桶上的细菌，而且还具有一定的防水功效…