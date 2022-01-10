原标题：广东昨起暂停跨省团队游及“机票+酒店”业务 记者9日从广东省旅行社行业协会获悉，即日起省内各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待省内全部为低风险地区后，可自行恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”经营活动。 8日，广东省旅行社行业协会发布公告称，由于深圳市龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋、吉华街道水径社区西环路2号长龙富辰公寓两个区域调整为中风险地区，按照文化和旅游部《关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》等工作要求，作出暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的决定。 此外，广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室文化旅游体育疫情防控工作专班8日发布了关于进一步加强疫情防控工作的紧急通知，要求在严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制的同时，暂停旅行社和在线旅游企业组团前往省内中高风险地区所在地级市（区），暂停经营省内中高风险地区所在地级市（区）“机票＋酒店”业务，暂停经营旅游专列业务。 来源：金羊网 洱海网 www.erhainews.com 2022-01-10 09…