移民港：《国家地理》官方推荐：2022年西班牙值得去的旅游目的地_de_旅行_la

原标题：移民港：《国家地理》官方推荐：2022年西班牙值得去的旅游目的地 又到了新的一年，疫情笼罩下时间过的如此快。出门要戴口罩已经成为习惯，回想两年前自由出入境旅行的日子竟有恍如隔世之感。 “奥密克戎”变异毒株肆虐的这个冬天，是人类与病毒对抗相持最为困难的时候。好消息是张文宏医生的一席话，他说全球有能力与信心在2022年控制冠病流行， 这个冬天将会是国际社会一起度过的最后一个疫情寒冬。 尽管多有不便，但对于旅行者而言，我们对旅行的热忱从没有被浇熄。旅行依然是我们灵感的源泉，是感受与触摸自由的途径，象征着对未知的渴望。 正如大多数预测所指出的那样， 2022年将是旅游业复苏的一年 ，疫情确实改变了某些旅行方式和观点：选择一个可以摆脱当下烦扰的地方，是为了建立新的视野和价值观。 来自《国家地理旅行者》（Viajes National Geographic）世界各地编辑部的专家们每年都会推荐世界最佳旅游目的地的一些候选景点，今年他们对附录进行了扩充，将重点放在了那些2022年即将大放异彩的景点上面。今天我们就来看看被推荐的5大西班牙目的地。 Granada与家人同游：阿尔罕布拉宫 “Naz…