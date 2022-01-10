斯里兰卡总统戈塔巴雅会见王毅：愿同中方加强经贸、金融、旅游、基础设施等领域合作_腾讯新闻

外交部网站消息，1月9日，斯里兰卡总统戈塔巴雅在科伦坡会见正式访斯的国务委员兼外长王毅。 戈塔巴雅请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。戈塔巴雅表示，感谢中方在斯面临困难时总是挺身而出、伸出援手，感谢中方为斯抗疫提供强有力支持，助力斯有效控制疫情，赞赏中国企业为斯经济振兴和基础设施建设所作重要贡献。斯方愿同中方办好庆祝斯中建交65周年和《米胶协定》签署70周年系列活动，加强经贸、金融、旅游、基础设施等各领域合作，为两国人民带来更多福祉。 王毅首先转达习近平主席的亲切问候。王毅说，今年是值得中斯共同纪念的重要年份。两国长期友好交往最重要的历史经验就是，双方始终相互尊重、相互理解、相互信任、相互支持。70年前，中斯两个新生国家克服困难、排除干扰，签署《米胶协定》，打开了两国友好交往的大门，展现了我们不畏强权的民族风骨，也冲破了西方以意识形态划线的冷战“藩篱”。“独立自强、团结互助”的米胶协定精神深入人心，贯穿于两国关系发展全过程，至今仍具有重要现实意义，值得我们进一步传承和弘扬。 王毅表示，中方在全球抗疫中发挥建设性作用，目前全世界注射的疫苗中，每两剂中就有一剂是中国疫苗，中方将继续…