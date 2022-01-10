香港2022年1月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国电信股份有限公司（“中国电信”或“公司”；香港交易所编号︰00728；上海证券交易所编号︰601728）欣然宣布，本公司二零二零年报《数字化 创未来》的印刷版和网上版于本年度的“国际ARC大奖”评选中斩获共11项金奖，更勇夺“香港地区”及“互动年报”两个类别的至尊大奖，创出近年最佳成绩。ARC至尊大奖是由来自全球各地的专业设计师和上市公司代表在金奖作品中挑选得出，以表扬佳作中的佳作。

中国电信二零二零年报的设计围绕“数字化 创未来”的概念，以优雅的线条艺术勾勒出数字科技的重点元素，凸显公司凭借网络、人才资源及科技能力，持续推动技术演进及应用，打造创新、多元化的服务，推动经济社会数字化转型的愿景和不懈努力。

“国际ARC大奖”为全球最大型及最具独立代表性、旨在嘉许优秀年报及企业传讯的选举，被财经界誉为“年报奥斯卡颁奖礼”。有关奖项更是全球公认，为年报行业提供一个最高水准的评选平台。

此外，中国电信二零二零年报还在美国传媒专业联盟（LACP）举办的“LACP Vision大奖”中，荣获四项白金奖及六项金奖，并于“全球最佳100强年报”排名中位列全球第10名。本届“LACP Vision大奖”共有近1,000项参选作品，来自于多个国家、行业及不同规模的机构，参选作品数目为近年最多之一，竞争尤为激烈。

中国电信二零二零年报的印刷版及网上版在本年度“Galaxy大奖”及“W3大奖”评选中再接再厉，共获得三项金奖。“Galaxy大奖”旨在嘉许产品和服务推广领域的佳作；“W3大奖”则旨在表扬网站、广告等领域的最佳实践。

中国电信二零二零年报所获之殊荣反映中国电信于企业管治，以及常规和电子渠道披露方面不断追求卓越、全球领先的表现，均得到世界一致赞誉。同时，显示中国电信透过二零二零年报主题《数字化 创未来》有效地阐述了公司发展策略等重点信息。

中国电信获20项金奖殊荣並在“国际ARC大奖”评选夺两项至尊大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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