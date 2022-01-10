爱立信《十大消费者趋势报告》：在2030年“逛街”是怎样的体验？

消费者预计，到2030年，混合型消费体验将变得普遍

消费者可以在离家近的网络物理环境中享受全球体验、互动和社交

当消费者在2030年逛商场时，AR眼镜、防水VR眼镜、触觉体感服和触觉手套都可能成为他们的装备

北京2022年1月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，爱立信消费者实验室发布了最新《2030年10大消费者趋势》报告。报告结果显示，绝大多数技术“早期采用者”认为，通过连接技术与真实物理环境来提升消费者购物体验的概念，将以某种形式在2030年得到实现。

这份报告是爱立信消费者实验室出品的《十大消费者趋势》第11版，目的是收集AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和数字助手早期使用者对2030年的看法，并介绍了一种利用“数字技术”来扩展“实体消费体验”的混合型购物中心– “全空间广场（Everyspace Plaza）”。

消费者们对15个混合型购物中心设施（这些设施均使用数字技术扩展实体消费体验）分别进行了评估。其中，79%的受访者认为，这15个接受评测的概念都会以某种形式在2030年得到实现。

而这些“实体+门户”的设施将通过VR、AR和“可编程材料”等技术共同实现。

爱立信研究院主管Magnus Frodigh表示：“购物中心的半公开性质意味着，人们可以更轻松地控制延迟范围，并尽早提供下一代体验。购物中心可以通过在现场提供XR设备，为消费者部署带有自定义应用的专网。”

基于综合研究，《2030年10大消费者趋势》代表了全球约5,700万技术早期采用者的期望和预测。

爱立信消费者与工业实验室研究计划、《十大消费者趋势报告》项目负责人Michael Björn博士表示：“我们现在或许很难想象，2030年会有大量消费者拥有AR眼镜、防水VR眼镜、触觉人体套装、触感手套等昂贵的科技装备；然而一旦这些设备能以较低的成本共享，将有大量的消费者使用它们来提高日常的购物体验。

35%的受访消费者认为，与家庭相比，购物中心更有可能采用新一代的技术，而不同意这一观点的受访者只有13%。汇集电影院、游戏厅、音乐厅、保龄球馆的综合购物中心，长期以来一直是高科技荟萃之地，未来它们或许仍将扮演这一角色。”

Björn博士表示，这份报告还强调了综合型购物中心可以为本地生活做出积极和可持续的贡献。他还表示：“未来可能会变得越来越本地化，32%的受访者同意高科技购物中心将让迁往小城镇和乡村变得更具吸引力，只有13%持不同意见。”

爱立信消费者实验室《2030年10大消费者趋势》 — “全空间广场”（Everyspace Plaza）包括：

1. 全时空体育馆

是演员也是观众，这种沉浸感的体验或许让人喜忧参半。近八成的受访者认为，2030年的演出大厅将采用远程呈现技术，让国际艺术家或运动团队以无异于亲临现场的数字方式进行表演。

2. 沉浸式美容沙龙

不再用动刀和挨针 — 沉浸式沙龙会不会成为下一个热门？有七成的消费者认为，2030年的美容院将会使用立体建模帮助客户改善容貌。

3. 全定制服饰

专门针对您和您的虚拟形象量身定制的快时尚。七成以上的AR/VR用户认为，定制化服装店将使用可编程材料，制作防水或透气的服装。

4. 全宇宙泳池

畅想将游泳池变成新一代游戏街机，让您探索宇宙和未知世界。三分之二的消费者相信，将会出现可使用充氧VR头盔体验外太空零重力感觉的泳池。

5. 全体验健身房

扩展现实技术或许正在将未来健身变成一项社交技能。近乎一半的受访者希望使用可与他人一起在线健身的AR、VR跑步机和健身单车。

6. 随心打印的全功能工厂

通过按需维修和生产，释放可持续购物的潜力。超过半数的消费者想要在能够购买新产品的同时，回收旧产品的工厂购物。

7. 全宇宙餐厅

食托邦（Foodtopia） — 能与全球任何人一起吃任何想吃的东西的地方。近四分之三的消费者认为，到2030年，将会出现全连接的连锁餐厅。

8. 无边界购物

带有扩展现实平台的商店将会重新引起消费者的兴趣。四分之三的消费者希望，能够将自己家投影到实体商店内，并在虚拟的家中试用新产品。

9. 全方位医疗中心

招手即来的专家 — 您的多元健康天使。77%的消费者认为，本地医疗中心将会普遍使用无需预约的AI健康扫描设备，在几分钟内提供并更新准确的身体健康状况信息。

10. 超自然公园

由数字技术扩展和控制的“大自然”，会成为都市居民最期待的购物中心体验项目。73%的受访者认为，将出现与动物（甚至是已灭绝的动物）互动的AR/VR动物园。

阅读《爱立信CounsumerLab 2030年十大热门消费趋势 – Everyspace Plaza》报告。

调研方法：该报告来自长达11年的爱立信长期消费者趋势计划。数据主要来源于2021年10月、11月期间对上海、斯德哥尔摩、悉尼等全球14座城市的增强现实（AR）、虚拟现实（VR）或虚拟助手技术的早期采用者进行的在线调查。

爱立信《十大消费者趋势报告》：在2030年“逛街”是怎样的体验？ – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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